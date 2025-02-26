В Ленинградской области оштрафовали женщину, оставившую детей без присмотра

«В ходе проверки полицейскими была опрошена 40-летняя мать, которая сообщила, что в квартире проживает со своей матерью, племянником и тремя малолетними детьми. Квартира находится в собственности ее матери, и в ближайшее время они собирались делать там ремонт», — добавляется в сообщении.