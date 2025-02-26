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Поворот в запрещенном месте привел к ДТП в Минске

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поворот в запрещенном месте привел к ДТП в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, 25 февраля около 19.20 33-летняя водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Домашевской, на пересечении с улицей Московской осуществила поворот налево в месте, где это запрещено, не предоставила преимущество автомобилю BYD, двигавшемуся во встречном направлении и совершила с ним столкновение. От удара автомобиль Renault отбросило на стоящий автомобиль Geely.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска.