Поворот в запрещенном месте привел к ДТП в Минске

По предварительной информации, 25 февраля около 19.20 33-летняя водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Домашевской, на пересечении с улицей Московской осуществила поворот налево в месте, где это запрещено, не предоставила преимущество автомобилю BYD, двигавшемуся во встречном направлении и совершила с ним столкновение. От удара автомобиль Renault отбросило на стоящий автомобиль Geely.