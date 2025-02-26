Стадо диких слонов насмерть растоптало толпу паломников в Индии

Авторы материала уточнили, что паломники подверглись нападению в лесу Сешачалам в округе Аннамайя. Они направлялись в храм, чтобы принять участие в фестивале Maha Shivaratri. В статье указано, что люди пытались напугать диких слонов криками, однако те, наоборот, стали только агрессивнее.