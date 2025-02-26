Развожаев: Силы ПВО перехватили четыре беспилотника над Чёрным морем

«Несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — подчеркнул чиновник в своём Telegram-канале.
В целях безопасности движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Информацию об этом распространил Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Напомним, что накануне российские расчёты ПВО сбили три украинских БПЛА в течение получаса в двух регионах. Два дрона были уничтожены над акваторией Чёрного моря, ещё один — над территорией Брянской области, сообщали в Министерстве обороны РФ.