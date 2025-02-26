Развожаев: Силы ПВО перехватили четыре беспилотника над Чёрным морем

В целях безопасности движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Информацию об этом распространил Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.