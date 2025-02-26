Развожаев: над акваторией Чёрного моря у Севастополя сбили четыре БПЛА

Силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Чёрного моря около Севастополя, проинформировал Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя уточнил, что дроны были сбиты на значительном расстоянии от побережья.
«Громкие звуки, которые было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над акваторией Чёрного моря на высоте почти в 1, 5 километра на значительном расстоянии от берега», — написал он в Telegram.
Развожаев подчеркнул, что «контроль обстановки продолжается», а также призвал местных жителей находиться в безопасных местах.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапшай заявил, что при атаке беспилотных летательных аппаратов на регион никто не пострадал.