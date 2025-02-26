Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакатастрофа с участием военного самолёта произошла в Судане, есть жертвы

В суданском городе Омдурман потерпел крушение военный самолёт. В результате авиакатастрофы погибли члены экипажа и находившиеся на борту офицеры, а также несколько местных жителей. Подробности приводит портал Ahramonline. Информацию об инциденте подтвердили и ВС страны.

Источник: Life.ru

Трагедия произошла вблизи авиабазы Вади-Сейидна. По информации СМИ, причиной крушения стала техническая неисправность.

Очевидцы разбирают завалы в поисках пострадавших. Видео © X / Taha_Sivas_5858.

«Один из наших самолётов потерпел крушение вечером во время взлёта из аэропорта Вади-Сейидна, есть несколько погибших и пострадавших среди военных и гражданских лиц», — говорится в заявлении суданских ВС.

В местной больнице Аль-Нао сообщили о поступлении пятерых погибших гражданских, а также неустановленного числа раненых.

Ранее в Чикаго чуть не произошла авиакатастрофа с участием пассажирского авиалайнера и бизнес-джета. Самолёт Boeing 737−800 при посадке едва не протаранил Bombardier, который выкатился на взлётно-посадочную полосу.