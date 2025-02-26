Авиакатастрофа с участием военного самолёта произошла в Судане, есть жертвы

В суданском городе Омдурман потерпел крушение военный самолёт. В результате авиакатастрофы погибли члены экипажа и находившиеся на борту офицеры, а также несколько местных жителей. Подробности приводит портал Ahramonline. Информацию об инциденте подтвердили и ВС страны.