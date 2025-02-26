Авиакатастрофа с участием военного самолёта произошла в Судане, есть жертвы

Трагедия произошла вблизи авиабазы Вади-Сейидна. По информации СМИ, причиной крушения стала техническая неисправность.
Очевидцы разбирают завалы в поисках пострадавших. Видео © X / Taha_Sivas_5858.
«Один из наших самолётов потерпел крушение вечером во время взлёта из аэропорта Вади-Сейидна, есть несколько погибших и пострадавших среди военных и гражданских лиц», — говорится в заявлении суданских ВС.
В местной больнице Аль-Нао сообщили о поступлении пятерых погибших гражданских, а также неустановленного числа раненых.
Ранее в Чикаго чуть не произошла авиакатастрофа с участием пассажирского авиалайнера и бизнес-джета. Самолёт Boeing 737−800 при посадке едва не протаранил Bombardier, который выкатился на взлётно-посадочную полосу.