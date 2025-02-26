В Турции задержали разыскиваемого в России преступника

10 февраля сообщалось, что следователи объявили в международный розыск Евгения Черняка, номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits, который финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их подразделения на сумму 1,3 млрд рублей, используя доходы от бизнеса в России.