Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции задержали разыскиваемого в России преступника

В турецкой провинции Коджаэли полицейские задержали мужчину, который находится в розыске в Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство IHA.

Источник: Reuters

37-летний Е. М., совершивший на территории России вооруженный разбой в составе группы лиц и разыскиваемый Интерполом, был задержан 25 февраля.

В настоящее время задержанный передан Миграционному управлению МВД Турции, которое осуществит необходимые процедуры для его экстрадиции в Россию.

10 февраля сообщалось, что следователи объявили в международный розыск Евгения Черняка, номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits, который финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их подразделения на сумму 1,3 млрд рублей, используя доходы от бизнеса в России.

25 января в МВД сообщили о массовых отказах России в экстрадиции преступников.