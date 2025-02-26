СМИ: два ученых признали вину по делу о нападении на консульство России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что нападение имеет все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.