СМИ: два ученых признали вину по делу о нападении на консульство России

«Предполагаемые виновники, два исследователя CNRS, поддерживающие Киев и задержанные через несколько часов после того, как они бросили взрывоопасные бутылки в сады консульства России, признали вину», — пишет издание.
В понедельник вблизи российской дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Позднее полиция задержала на проукраинском митинге двух подозреваемых в нападении 1965 и 1977 годов рождения, их отправили под стражу.
По данным правоохранителей, самодельные взрывные устройства, которыми атаковали дипмиссию, содержали алюминиевую кислоту. Злоумышленники бросили три СВУ, сделанные из пластиковых бутылок, но взорвались только два из них.
Из-за инцидента завели уголовное дело.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что нападение имеет все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.
Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.