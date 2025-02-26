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Подозреваемые в нападении на генконсульство РФ в Марселе признали свою вину

Задержанными оказались инженер и химик, работающие Национальном центре научных исследований.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемые в нападении на генеральное консульство России в Марселе признали свою вину, сообщает издание La Provence.

Задержанными оказались инженер и химик, работающие в престижном Национальном центре научных исследований (CNRS). Они применили свои профессиональные знания для создания трех пластиковых бутылок, наполненных смесью азота и химических веществ, способных вызвать «детонирующий» эффект.

Инцидент произошел утром 24 февраля, когда неизвестные лица бросили самодельные взрывные устройства на территорию консульства, что привело к двум взрывам. К счастью, никто не пострадал в результате атаки. Министерство иностранных дел Франции осудило этот акт насилия, подчеркивая его недопустимость.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых во время проукраинского митинга, проходившего в центре Марселя.