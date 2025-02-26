Подозреваемые в нападении на генконсульство РФ в Марселе признали свою вину

Инцидент произошел утром 24 февраля, когда неизвестные лица бросили самодельные взрывные устройства на территорию консульства, что привело к двум взрывам. К счастью, никто не пострадал в результате атаки. Министерство иностранных дел Франции осудило этот акт насилия, подчеркивая его недопустимость.