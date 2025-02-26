Израиль нанёс массированный авиаудар по Сирии в рамках «новой политики»

По словам Каца, удары продолжатся, пока не будет достигнут устойчивый результат. Он подчеркнул, что безопасность страны не может быть поставлена под угрозу, и любая попытка сил сирийского режима или террористов обосноваться на юге Сирии будет немедленно пресекаться.