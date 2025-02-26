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Прокуратура проверяет информацию об избиении шестиклассника в Дегтярске

Прокуратура города Ревда проводит проверку по следам публикации в СМИ о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему подростку.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал прокуратуры Свердловской области. Инцидент произошел в городе Дегтярск.

По предварительным данным на прошлой неделе между шестиклассником одной из школ Дегтярска и двумя его одноклассниками произошел конфликт на перемене. Ссора переросла в драку, в результате которой ребенок получил травмы.

На сегодняшний день пострадавший школьник госпитализирован и находится в одной из больниц Екатеринбурга. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства случившегося.

Среди прочего правовая оценка будет дана действиям сотрудников школы на предмет соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также об охране их жизни и здоровья.

В ходе надзорных мероприятий будут опрошены сотрудники школы, очевидцы произошедшего, запрошены документы из медицинской организации для установления степени тяжести причинённого ребенку вреда здоровью.

В соответствии с положениями действующего законодательства образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания их в учреждении.

Ход доследственной проверки находится на контроле прокуратуры города.

Как ранее сообщалось, Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной бывшую и. о. заведующей детским садом, который посещал убитый Далер, по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

В августе 2022 года она получила от воспитателя и медработника информацию о следах побоев на теле Далера, но не сообщила об этом в территориальное управление соцполитики, органы профилактики и правоохранительные органы.

Прокуратура