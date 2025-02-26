Суд поставил точку в свердловском споре об украшениях на 1,5 миллиона

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Свердловского областного суда.
Осенью 2023 года истица заключила договор комиссии с ИП Баталовой О. Е., которая вызвалась продать переданные ей ювелирные украшения, впоследствии получив комиссионные. Драгоценности на общую сумму 1,5 миллиона рублей она получила от комитента посредством курьерской службы СДЭК.
Украшения были проданы. Согласно заключенному договору, индивидуальная предпринимательница обязана была выплатить истице всю стоимость украшений порциями по 250 тысяч рублей. Однако денег пострадавшая так и не получила.
Хозяйка драгоценностей обратилась Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с предпринимательницы не только основной долг, но и проценты за пользование чужими средствами с продолжением начисления до момента фактического исполнения обязательства, а также компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, штраф и расходов по оплате госпошлины.
Суд удовлетворил требования лишь частично: ответчика обязали выплатить полную сумму долга — 1,5 миллиона рублей, проценты за пользование чужими средствами в размере 149 264 рубля с начислением до фактического исполнения обязательств, компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей, штраф в 250 тысяч рублей и госпошлину.
Ответчика это не устроило. Как утверждал ее адвокат, истица неверно оформила передаточные документы на товар. Ответчик просил отказать в компенсации морального вреда и взыскании штрафа. Однако судебная коллегия Свердловского областного суда оставила ранее принятое решение без изменений.
Как ранее сообщалось, Свердловский областной суд рассмотрел дело о нападении пса на ребенка в питомнике ездовых собак «С вершины Эльбруса». Полевской городской суд признал хозяйку питомника виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек.
Приговор был обжалован в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд вдвое увеличил размер компенсации морального вреда потерпевшей. Также с осужденной будет взыскано 110 тысяч рублей судебных издержек и 28 тысяч штрафа.