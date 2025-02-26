Суд поставил точку в свердловском споре об украшениях на 1,5 миллиона

Хозяйка драгоценностей обратилась Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с предпринимательницы не только основной долг, но и проценты за пользование чужими средствами с продолжением начисления до момента фактического исполнения обязательства, а также компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, штраф и расходов по оплате госпошлины.