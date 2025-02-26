Уголовное дело о вандализме возбуждено в Приморье по факту повреждения подростками автобуса

Напоминаем, трое подростков увидели, что автобус, следовавший по маршруту № 2 М, остановился на запрещающий сигнал светофора у пешеходного перехода возле дома № 54 по улице Кирова — около остановки «Дом советов», но за пределами зоны посадки и высадки пассажиров. Подростки попросили водителя пустить их в салон, но шофёр отказался, так как это было бы нарушением правил, и молодые люди решили ему отомстить: один из них кинул в автобус камень, разбив стекло.