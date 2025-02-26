В Приморье оглашен приговор по уголовному делу о хищении 7 миллиардов

22 апреля 2016 года Игорь Борбот был арестован в Нью-Йорке иммиграционной и таможенной службой за нарушение иммиграционного законодательства США. Пока решался вопрос о его депортации, по некоторым данным, бизнесмен написал заявление о предоставлении ему в США убежища. Известно, что в ноябре 2016 года Игорь Борбот подал в нью-йоркский суд иск к ряду российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, заявив, что его уголовное преследование якобы стало следствием того, что он в свое время отказался уступить долю в учрежденной им компании «Владивосток девелопмент».