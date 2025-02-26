В Приморье оглашен приговор по уголовному делу о хищении 7 миллиардов

Ленинский районный суд Владивостока признал заместителя генерального директора ЗАО «Росдорснабжение» по финансам Александра Тихонова виновным в совершении ряда преступлений и назначил ему в совокупности 9 лет колонии по делу организованного преступного сообщества (ОПС), похитившего более 7 млрд рублей у «Дальневосточного завода “Звезда” в Большом Камне. По версии следствия, злоумышленники завышали расценки на работы и оплачивали в итоге так и не поставленное на завод оборудование. Организатором ОПС считается приморский бизнесмен Игорь Борбот, сбежавший в США, сообщает ИА PrimaMedia.
Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджера «Росдорснабжения» длилось на протяжении трех лет. Были допрошены свыше 100 свидетелей, исследовано более 200 томов уголовного дела, проведено несколько бухгалтерских и финансово-экономических экспертиз, сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.
АО «Дальневосточный завод “Звезда” — ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке, специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок и кораблей с ядерной энергетической установкой. Завод входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС), на базе которого создан судостроительный комплекс “Звезда”.
В материалах дела сообщается, что Александр Тихонов входил в состав ОПС, участники которого похищали деньги оборонного завода и Новикомбанка в 2010—2014 гг. В частности, в ноябре 2010 года ДВЗ «Звезда» и «Росдорснабжение» заключили договор подряда по строительству корпусообрабатывающего цеха со складом металла и сборочно-сварочного производства. Однако, как установили следствие и суд, 4,3 млрд рублей, направленные на приобретение оборудования, были похищены, а еще на 2,8 млрд рублей была умышленно завышена стоимость выполненных работ. Из последней суммы 654 млн рублей Александр Тихонов «легализовал путем финансовых операций между счетами инфраструктурных организаций».
По версии следствия, в мае 2014 года Александр Тихонов заключил с АКБ «Новикомбанк» кредитный договор на 500 млн рублей, но исполнять обязательства по нему «участники преступного сообщества не намеревались». Но от наказания за это преступление Александра Тихонова суд освободил в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
В итоге суд признал Тихонова виновным в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве с причинением особо крупного ущерба (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации средств, полученных в результате мошеннических действий (ст. 174.1 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу.
С подсудимого в солидарном порядке взыскан ущерб в пользу АО «ДВЗ “Звезда” в сумме более 7 млрд рублей и в пользу ООО “РТ-Капитал” (правопреемник “Новикомбанка”) в сумме более 500 млн рублей.
Александр Тихонов свою вину не признал. «Мы будем обжаловать приговор», — сообщил «Коммерсанту» (18+) адвокат подсудимого Анатолий Симаков. «Следствие сочло, что поскольку человек — финансовый директор, то он причастен к хищениям. Но Тихонов мог проходить по делу только свидетелем — кроме зарплаты, он никаких источников дохода не имел», — рассказал защитник.
После возбуждения уголовного дела по факту злоупотреблений на ДВЗ «Звезда» Александр Тихонов уехал в Таиланд, но, когда закончились накопления, он написал письмо в Следственный комитет о готовности вернуться в Россию. Следствие проявило инициативу, и Тихонов был задержан в Таиланде, а затем депортирован на родину.
По версии следствия, в состав ОПС, занимавшегося хищениями на ДВЗ «Звезда», помимо Александра Тихонова входили экс-директор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, топ-менеджеры RDS Алексей Харис и Сергей Чевелев, а также бывший исполнительный директор «Владивосток девелопмент» Алексей Бойцов. Последний был приговорен к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима за участие в легализации денежных средств, похищенных при строительстве судоверфи «Звезда».
По материалам расследования, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи «Звезда», в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия холдинга RDS.
Фигурантам дела обвинения были предъявлены заочно, поскольку они уехали за границу (к настоящему времени в Россию вернулись Тихонов и Бойцов), уточняет «Ъ».
В качестве обеспечительной меры возмещения ущерба были арестованы счета, недвижимость, а также ряд компаний, совладельцами которых являлись Игорь Борбот и его подельники. Среди них «Михайловский бройлер» — крупнейший производитель мяса птицы на Дальнем Востоке.
22 апреля 2016 года Игорь Борбот был арестован в Нью-Йорке иммиграционной и таможенной службой за нарушение иммиграционного законодательства США. Пока решался вопрос о его депортации, по некоторым данным, бизнесмен написал заявление о предоставлении ему в США убежища. Известно, что в ноябре 2016 года Игорь Борбот подал в нью-йоркский суд иск к ряду российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, заявив, что его уголовное преследование якобы стало следствием того, что он в свое время отказался уступить долю в учрежденной им компании «Владивосток девелопмент».