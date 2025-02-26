Ночными хулиганами из Славянки и не ловящей их полицией заинтересовались в УМВД Приморья

Руководство регионального управления внутренних дел информирует, что «в ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка деятельности должностных лиц ОМВД России “Хасанский”». Сейчас удалось установить личности участников инцидента — это трое местных жителей в возрасте 18 и 30 лет, их уже привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, повлекшее создание помех в движении транспортных средств».
Что именно это за инцидент, полиция не уточняет, но в скупом описании из информационного сообщения УМВД Приморья можно опознать события, на которые недавно жаловались жители Славянки. В местных телеграм-каналах сельчане писали, что в центре посёлка по ночам собираются молодые люди, нарушая тишину и покой граждан громкой музыкой, пьяными воплями
Местные жители жаловались не только на ночных хулиганов, но и на работу местной полиции: до дежурной части якобы дозвониться не удалось, а когда заявителя, наконец, соединили с дежурным через службу спасения 112, то заявление зарегистрировали, но наряд так и не прислали — дебоширы разъехались сами. Граждане выражали опасения, что обстановка в Славянке и вообще в муниципалитете будет только ухудшаться — отсутствие реагирования правоохранительных органов порождает безнаказанность.