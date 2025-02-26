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Ночными хулиганами из Славянки и не ловящей их полицией заинтересовались в УМВД Приморья

Полиция Приморья разбирается с инцидентом в Хасанском округе, публикации о котором распространились в социальных сетях и СМИ, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Руководство регионального управления внутренних дел информирует, что «в ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка деятельности должностных лиц ОМВД России “Хасанский”». Сейчас удалось установить личности участников инцидента — это трое местных жителей в возрасте 18 и 30 лет, их уже привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, повлекшее создание помех в движении транспортных средств».

Что именно это за инцидент, полиция не уточняет, но в скупом описании из информационного сообщения УМВД Приморья можно опознать события, на которые недавно жаловались жители Славянки. В местных телеграм-каналах сельчане писали, что в центре посёлка по ночам собираются молодые люди, нарушая тишину и покой граждан громкой музыкой, пьяными воплями и т. д. Последний раз ночные хулиганы были замечены на улице Ленинской, недалеко от площади перед зданием поселковой администрации и автовокзалом. Они шумели под окнами многоквартирного дома, находясь прямо на проезжей части и мешая проезжающим автомобилям, а закончили отдых импровизированными гонками и элементами дрифта.

Местные жители жаловались не только на ночных хулиганов, но и на работу местной полиции: до дежурной части якобы дозвониться не удалось, а когда заявителя, наконец, соединили с дежурным через службу спасения 112, то заявление зарегистрировали, но наряд так и не прислали — дебоширы разъехались сами. Граждане выражали опасения, что обстановка в Славянке и вообще в муниципалитете будет только ухудшаться — отсутствие реагирования правоохранительных органов порождает безнаказанность.