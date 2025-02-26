Ночными хулиганами из Славянки и не ловящей их полицией заинтересовались в УМВД Приморья

Что именно это за инцидент, полиция не уточняет, но в скупом описании из информационного сообщения УМВД Приморья можно опознать события, на которые недавно жаловались жители Славянки. В местных телеграм-каналах сельчане писали, что в центре посёлка по ночам собираются молодые люди, нарушая тишину и покой граждан громкой музыкой, пьяными воплями и т. д. Последний раз ночные хулиганы были замечены на улице Ленинской, недалеко от площади перед зданием поселковой администрации и автовокзалом. Они шумели под окнами многоквартирного дома, находясь прямо на проезжей части и мешая проезжающим автомобилям, а закончили отдых импровизированными гонками и элементами дрифта.