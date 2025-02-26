Худощавый подросток пропал во Владивостоке

16-летний Глеб Ханарин вышел из дома 25 февраля на Адмирала Горшкова, 42, во Владивостоке и не вернулся. Специалисты занимаются его поисками, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Глеб высокий: 186 сантиметров, у него худощавое телосложение и светло-русые волосы, уложенные в короткую стрижку. Глаза голубые. Перед выходом из дома надел черный наряд: куртку с нашивкой на правом рукаве в виде птицы, кофту, высокие ботинки. Из образа выбивались только синие джинсы.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:
8 914 721 22 32, 8 951 015 10 56 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).