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Худощавый подросток пропал во Владивостоке

Его ищут родители, полицейские и волонтеры.

Источник: Соцсети

16-летний Глеб Ханарин вышел из дома 25 февраля на Адмирала Горшкова, 42, во Владивостоке и не вернулся. Специалисты занимаются его поисками, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Глеб высокий: 186 сантиметров, у него худощавое телосложение и светло-русые волосы, уложенные в короткую стрижку. Глаза голубые. Перед выходом из дома надел черный наряд: куртку с нашивкой на правом рукаве в виде птицы, кофту, высокие ботинки. Из образа выбивались только синие джинсы.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:

8 (423) 240−38−65, 102 или 112 — полиция;

8 914 721 22 32, 8 951 015 10 56 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).