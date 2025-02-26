Худощавый подросток пропал во Владивостоке

Глеб высокий: 186 сантиметров, у него худощавое телосложение и светло-русые волосы, уложенные в короткую стрижку. Глаза голубые. Перед выходом из дома надел черный наряд: куртку с нашивкой на правом рукаве в виде птицы, кофту, высокие ботинки. Из образа выбивались только синие джинсы.