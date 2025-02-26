ОПГ похитила 877 млн рублей для строительства школы в Хабаровском крае

Деньги были похищены при исполнении концессионных соглашений в 2022 году. По версии следствия, обвиняемые заключали мнимые договора поставок материалов и оборудования, и таким образом вывели средства со счетов казначейств в адрес сторонних юридических лиц, и в дальнейшем обратили их в свою пользу.