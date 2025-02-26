ОПГ похитила 877 млн рублей для строительства школы в Хабаровском крае

Два участника преступной группы предстанут перед судом за кражу 877 рублей из бюджета, предназначенный для строительства школ в Хабаровском и Забайкальском краях, а также газификацию Читы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Деньги были похищены при исполнении концессионных соглашений в 2022 году. По версии следствия, обвиняемые заключали мнимые договора поставок материалов и оборудования, и таким образом вывели средства со счетов казначейств в адрес сторонних юридических лиц, и в дальнейшем обратили их в свою пользу.
Во время следствия обвиняемые вернули 25 млн рублей. На их имущество стоимостью более 137 млн рублей для дальнейшей конфискации наложен арест.
— В Генпрокуратуре России утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух участников организованной группы, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовные дела будут направлены для рассмотрения в Центральный районный суд Хабаровска, — сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.
Напомним, ранее за хищение более 1,4 млн рублей из бюджета осужден бывший глава Советской Гавани, он приговорен к 5 годам лишения свободы условно.