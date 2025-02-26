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В Сибири 17-летняя студентка родила девочку в туалете и выбросила ее

Девочку нашли без признаков жизни в туалете общежития в Канске.

Источник: Следственный комитет РФ

В Канске студентка выбросила новорожденного ребенка. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, 23 февраля 17-летняя студентка колледжа самостоятельно родила ребенка в туалете общежития и выбросила его в мусор, поместив в пакет. Новорожденную девочку без признаков жизни обнаружила следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 106 УК РФ. Девушка находилась на 37-й неделе беременности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске школьница родила девочку и выбросила ее в мусорный бак. Возбуждено уголовное дело.