В Сибири 17-летняя студентка родила девочку в туалете и выбросила ее

В Канске студентка выбросила новорожденного ребенка. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
По версии следствия, 23 февраля 17-летняя студентка колледжа самостоятельно родила ребенка в туалете общежития и выбросила его в мусор, поместив в пакет. Новорожденную девочку без признаков жизни обнаружила следственно-оперативная группа.
Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 106 УК РФ. Девушка находилась на 37-й неделе беременности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске школьница родила девочку и выбросила ее в мусорный бак. Возбуждено уголовное дело.