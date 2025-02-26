Собака на самовыгуле напала на ребёнка в Приморье — инцидентом заинтересовалась полиция

Местные жители писали, что собака проживает на территории частного домовладения — двухэтажного коттеджа, охраняет двор, но бегает без привязи, а ворота на участок постоянно открытыми. Животное якобы уже неоднократно убегало и нападало на прохожих, но урегулировать вопрос с его хозяином не удалось, на все жалобы местных жителей он реагирует агрессивно и нецензурно. Причём это не единственная собака на участке, и все питомцы так же бегают на самовыгуле, иногда нападают на людей стаей.