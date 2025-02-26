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Собака на самовыгуле напала на ребёнка в Приморье — инцидентом заинтересовалась полиция

Полиция Артёма отрабатывает информацию о нападении безнадзорной собаки на ребёнка в селе Кневичи возле дома № 117 на улице Первой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Об инциденте писали в социальных сетях, заявлений в полицию от родителей пострадавшего ребёнка не поступало. Агрессивная собака находилась на самовыгуле, полиция устанавливает, кто же безответственный хозяин, и другие обстоятельства происшествия.

Местные жители писали, что собака проживает на территории частного домовладения — двухэтажного коттеджа, охраняет двор, но бегает без привязи, а ворота на участок постоянно открытыми. Животное якобы уже неоднократно убегало и нападало на прохожих, но урегулировать вопрос с его хозяином не удалось, на все жалобы местных жителей он реагирует агрессивно и нецензурно. Причём это не единственная собака на участке, и все питомцы так же бегают на самовыгуле, иногда нападают на людей стаей.

Напоминаем, что самовыгул домашних собак законодательно запрещён. Определить хозяина собаки, которая гуляла сама по себе, для привлечения его к административной ответственности позволяет маркировка: с 14 июня 2024 года в Приморском крае введена обязательная регистрация домашних и охранных собак. С 9 января этого года во всех муниципалитетах начали проверять наличие регистрации у питомцев, её отсутствие также подразумевает административные санкции.

В соответствии с краевым законодательством, выпуск домашних животных на свободный выгул наказывается штрафом до 5 тысяч рублей (ст. 3.14 Закона Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ). Однако если безнадзорная собака причинит кому-то вред, это будет уже другая ответственность.