На Камчатке арестовали организатора незаконной миграции

По данным следствия, фигурант и его сообщник, находившийся на территории региона, ставили фиктивные дата-штампы о пересечении госграницы Российской Федерации в паспорта иностранцев, а также подделывали миграционные карты. В тайнике по месту жительства обвиняемого изъяты бланки документов, предназначенных для легализации иностранных граждан.