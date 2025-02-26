На Камчатке арестовали организатора незаконной миграции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали гражданина одной из республик Средней Азии по делу об организации незаконного пребывания мигрантов в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.
«Иностранец задержан в Москве и доставлен в Камчатский край. Ему предъявлено обвинение по п. “а” ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурант и его сообщник, находившийся на территории региона, ставили фиктивные дата-штампы о пересечении госграницы Российской Федерации в паспорта иностранцев, а также подделывали миграционные карты. В тайнике по месту жительства обвиняемого изъяты бланки документов, предназначенных для легализации иностранных граждан.