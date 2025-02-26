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Несколько домов пострадали вблизи Анапы и в Туапсе в результате ночной атаки ВСУ

Повреждения гражданских объектов зафиксированы в Краснодарском крае после ночной атаки украинских беспилотников. Под удар попали дома на черноморском побережье, лишь чудом никто не пострадал, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Выбило стёкла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу ещё одного домовладения в посёлке Стрелка. В Туапсе повреждён частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом», — перечислил чиновник.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко проинформировал, что силы противовоздушной обороны продолжают работу. Он также призвал граждан не публиковать фото и видео с работой ПВО в соцсетях.

Напомним, что несколькими часами ранее в целях безопасности временно остановил работу аэропорт Сочи. Воздушная гавань не принимает и не отправляет воздушные суда.