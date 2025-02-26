Несколько домов пострадали вблизи Анапы и в Туапсе в результате ночной атаки ВСУ

«Выбило стёкла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу ещё одного домовладения в посёлке Стрелка. В Туапсе повреждён частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом», — перечислил чиновник.