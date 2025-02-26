Путешествие кыргызстанцев едва не закончилось трагедией

В Костанайской области в 100 км от г. Аркалык на автодороге «Жезказган-Петрапавловск» легковой автомобиль потерял ориентир, а пути из-за погодных условий, водитель автомобиля успел позвонить в службу спасения и обратиться за помощью.
Спасатели оперативно отреагировали и прибыли по указанным координатам. В салоне находились четверо человек. Силами МЧС они были сопровождены до г. Аркалык.
МЧС напоминает о необходимости учитывать погодные условия и быть предельно осторожными на дорогах в зимний период.