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Путешествие кыргызстанцев едва не закончилось трагедией

Спасатели МЧС пришли на помощь гражданам Кыргызской Республики, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В Костанайской области в 100 км от г. Аркалык на автодороге «Жезказган-Петрапавловск» легковой автомобиль потерял ориентир, а пути из-за погодных условий, водитель автомобиля успел позвонить в службу спасения и обратиться за помощью.

Спасатели оперативно отреагировали и прибыли по указанным координатам. В салоне находились четверо человек. Силами МЧС они были сопровождены до г. Аркалык.

МЧС напоминает о необходимости учитывать погодные условия и быть предельно осторожными на дорогах в зимний период.

МЧС