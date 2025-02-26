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Приговор экс-ректору МГУ отменили во Владивостоке

Приморский краевой суд отменил приговор в отношении бывшего ректора МГУ им. Невельского Сергея Огая. Такое решение принято по результатам апелляции, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ранее Сергея Огая и его сына приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и к 2 годам 6 месяцам — соответственно. Также было взыскано 340,8 млн рублей в счет возмещения материального вреда.

«Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Огаю С. А. и Огаю А. С. — отменить», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы края.

Напомним, что по версии следствия, Огай и сын обеспечили двум коммерческим фирмам, принадлежащим их знакомым, заключение по максимальной стоимости контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров. Махинации зафиксированы в 2017—2018 годах.

Якобы по подложным контрактам они сформировали цены, внесли в аукционную документацию ограниченные сроки поставки и условия об отсутствии авансирования.