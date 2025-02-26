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Уроженца Хакасии осудили за двойное хищение автомобилей в Красноярске

В Красноярске автоугонщик получил 16 лет колонии особого режима.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Уроженца Хакасии приговорили к 16 годам колонии особого режима за двойное хищение автомобилей в Красноярске. Как рассказали в краевой прокуратуре, суд признал мужчину с «богатым криминальным прошлым» виновным в краже.

По версии надзорного ведомства, в 2022 году 44-летний рецидивист испытал финансовые трудности. Для решения этой проблемы он предложил приятелю похитить машину для дальнейшей продажи.

— Друзья подготовились основательно: заточили набор отверток, взяли веревку для буксирования и инструмент для сворачивания замка, — добавили в прокуратуре.

Первый автомобиль — внедорожник Toyota Land Cruiser Prado — сообщники нашли возле перинатального центра на улице Киренского, куда приехали в полночь. Завести иномарку они не смогли.

Однако мужчины не сдались. Недолго думая, они сняли блокировку с рядом припаркованного кроссовера Toyota RAV4, сцепили машины между собой и уехали. Один автомобиль сообщники успели продать.

Уточняется, что в отношении соучастника уголовное дело приостановили.

Ранее мы писали, что в Норильске задержали подозреваемого в крупной контрабанде наркотиков.