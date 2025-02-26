Уроженца Хакасии осудили за двойное хищение автомобилей в Красноярске

Уроженца Хакасии приговорили к 16 годам колонии особого режима за двойное хищение автомобилей в Красноярске. Как рассказали в краевой прокуратуре, суд признал мужчину с «богатым криминальным прошлым» виновным в краже.
По версии надзорного ведомства, в 2022 году 44-летний рецидивист испытал финансовые трудности. Для решения этой проблемы он предложил приятелю похитить машину для дальнейшей продажи.
— Друзья подготовились основательно: заточили набор отверток, взяли веревку для буксирования и инструмент для сворачивания замка, — добавили в прокуратуре.
Первый автомобиль — внедорожник Toyota Land Cruiser Prado — сообщники нашли возле перинатального центра на улице Киренского, куда приехали в полночь. Завести иномарку они не смогли.
Однако мужчины не сдались. Недолго думая, они сняли блокировку с рядом припаркованного кроссовера Toyota RAV4, сцепили машины между собой и уехали. Один автомобиль сообщники успели продать.
Уточняется, что в отношении соучастника уголовное дело приостановили.
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