Новосибирцу Поцелуеву вынесли приговор за торговлю контрафактом

В Новосибирской области вынесли приговор Андрею Поцелуеву и Светлане Ильченко за торговлю контрафактом. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО 25 февраля.
Как установило следствие, с марта 2019 года по август 2022 года сибиряки торговали немаркированными алкоголем и сигаретами, не имея лицензии. Товар они хранили дома в Куйбышеве.
Нелегальных продавцов накрыли силовики. Их обвинили по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3, пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК (хранение в целях сбыта и реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции) и приговорили к трем годам условно. Также Поцелуев должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, а Ильченко — в размере 15 тысяч рублей.
— На осуждённых возложена обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых. Приговор в законную силу не вступил, — рассказали служители Фемиды.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.