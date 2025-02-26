Новосибирцу Поцелуеву вынесли приговор за торговлю контрафактом

Нелегальных продавцов накрыли силовики. Их обвинили по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3, пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК (хранение в целях сбыта и реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции) и приговорили к трем годам условно. Также Поцелуев должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, а Ильченко — в размере 15 тысяч рублей.