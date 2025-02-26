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В Екатеринбурге на улице Айвазовского сгорел строительный вагончик

Огонь уничтожил один строительный вагончик и повредил второй в районе Автовокзала.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ранним утром 26 февраля в микрорайоне Автовокзал произошел пожар. На улице Айвазовского загорелся строительный вагончик. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 4:58. На место происшествия выехали 11 сотрудников МЧС на двух единицах специальной техники.

— Сгорел строительный вагончик, повреждена внутренняя отделка второго строительного вагончика, — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

Известно, что площадь пожара составила 22 квадратных метра. В 5:14 огонь удалось локализовать. Уже в 5:25 специалисты ликвидировали открытое горение, а к 6:48 они завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших в происшествии и причинах пожара на данный момент нет.

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