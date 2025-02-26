В Екатеринбурге на улице Айвазовского сгорел строительный вагончик

В Екатеринбурге ранним утром 26 февраля в микрорайоне Автовокзал произошел пожар. На улице Айвазовского загорелся строительный вагончик. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 4:58. На место происшествия выехали 11 сотрудников МЧС на двух единицах специальной техники.
— Сгорел строительный вагончик, повреждена внутренняя отделка второго строительного вагончика, — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.
Известно, что площадь пожара составила 22 квадратных метра. В 5:14 огонь удалось локализовать. Уже в 5:25 специалисты ликвидировали открытое горение, а к 6:48 они завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших в происшествии и причинах пожара на данный момент нет.