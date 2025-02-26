В Екатеринбурге на улице Айвазовского сгорел строительный вагончик

Известно, что площадь пожара составила 22 квадратных метра. В 5:14 огонь удалось локализовать. Уже в 5:25 специалисты ликвидировали открытое горение, а к 6:48 они завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших в происшествии и причинах пожара на данный момент нет.