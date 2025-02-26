В Октябрьском задержали участника экстремисткой организации

56-летний мужчина с 2021 года активно поддерживал идеи организации, хотя знал, что с 2022 года она признана экстремистской и запрещена в России. Он распространял текстовые и видеоматериалы с символикой «Граждан СССР», агитировал местных жителей вступать в организацию и даже создал в Октябрьском «Совет народных депутатов», где сам занял пост председателя.