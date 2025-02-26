В Октябрьском задержали участника экстремисткой организации

В башкирском городе Октябрьском сотрудники ФСБ выявили и задержали местного жителя, который участвовал в деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
56-летний мужчина с 2021 года активно поддерживал идеи организации, хотя знал, что с 2022 года она признана экстремистской и запрещена в России. Он распространял текстовые и видеоматериалы с символикой «Граждан СССР», агитировал местных жителей вступать в организацию и даже создал в Октябрьском «Совет народных депутатов», где сам занял пост председателя.
Участники этой группы платили ежемесячные взносы, а взамен получали «листы прописки» и «временные удостоверения личности», которые мужчина выдавал через созданный им «паспортный отдел». Кроме того, он и его единомышленники отправляли обращения в международные организации, включая Интерпол и Международный уголовный суд, требуя признать их «особые права» как «граждан СССР».
На основании собранных материалов Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Сейчас оперативники продолжают расследование, чтобы выявить других участников организации. У подозреваемого и его сообщников провели обыски, изъяли документы, листовки и рукописные материалы, которые отправили на экспертизу.