В Хабаровске разоблачили банду похитителей кондиционеров

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о серии краж наружных блоков кондиционеров, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным следствия, с августа по ноябрь 2024 года двое приятелей, работавших в сфере ремонта климатической техники, снимали оборудование со зданий в ночное время, используя специализированные инструменты. Похищенные блоки они перевозили в гараж и разбирали на запчасти для дальнейшей продажи.
В результате оперативных мероприятий сотрудники городской полиции, регионального УМВД и бойцы Росгвардии задержали злоумышленников. Ими оказались мужчины 36 и 47 лет, ранее судимые за кражи, грабежи и повреждение имущества. В гараже одного из них обнаружили и изъяли похищенные единицы климатического оборудования.
Следователи установили, что преступники причастны как минимум к восьми кражам в разных районах Хабаровска. Общий ущерб потерпевшим превысил 500 тысяч рублей.
Уголовное дело по статье 158 ч.2 УК РФ («Кража») завершено, а материалы переданы в суд. Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. До вынесения приговора злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.