В Хабаровске разоблачили банду похитителей кондиционеров

По данным следствия, с августа по ноябрь 2024 года двое приятелей, работавших в сфере ремонта климатической техники, снимали оборудование со зданий в ночное время, используя специализированные инструменты. Похищенные блоки они перевозили в гараж и разбирали на запчасти для дальнейшей продажи.