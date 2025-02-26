Человек пострадал в ДТП на трассе под Самарой

Во вторник, 25 февраля, в 19:10 на восьмом километре дороги «Самара-Волгоград-Осинки-Безенчук» в Безенчукском районе столкнулись Lada Kalina и Isuzu, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.