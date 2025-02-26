Минлесхоз Беларуси сказал о первом лесном пожаре 2025, перекинувшемся с Украины

Вместе с тем в ведомстве уточнили, что 25 февраля случился и первый лесной пожар. Он был выявлен также на территории Полесского лесхоза. Известно, что возгорание случилось в 204 квартале Рубельского лесничества. Площадь, которую охватил огонь, состоит из болота, горел тростник. Речь шла про участок, где нет леса.