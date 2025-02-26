Минлесхоз Беларуси сказал о первом лесном пожаре 2025, перекинувшемся с Украины

Минлесхоз Беларуси сказал о первом в 2025 году лесном пожаре, перекинувшемся с Украины. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
«Первый трансграничный пожар также зафиксирован сегодня в Беларуси», — сказано в сообщении.
В ведомстве рассказали, что пожар был зафиксирован на территории Полесского лесхоза. По состоянию на 21.43 25 февраля было известно, что огонь перешел по болотистой местности с территории Украины. Отмечается, что на место выехала гослесохрана Полесского лесхоза. Минлесхоз следит за ситуацией.
Вместе с тем в ведомстве уточнили, что 25 февраля случился и первый лесной пожар. Он был выявлен также на территории Полесского лесхоза. Известно, что возгорание случилось в 204 квартале Рубельского лесничества. Площадь, которую охватил огонь, состоит из болота, горел тростник. Речь шла про участок, где нет леса.