Два человека пострадали в ДТП с участием троллейбуса в центре Челябинска

Напротив дома 67 по проспекту Ленина 57-летний водитель BMW совершил столкновение с «ГАЗелью», им управлял 62-летний мужчина, последний автомобиль врезался в троллейбус, следующий по маршруту № 19, под управлением мужчины 2002 года рождения.