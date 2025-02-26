Два человека пострадали в ДТП с участием троллейбуса в центре Челябинска

Госавтоинспекция города устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рано утром 26 февраля.
Напротив дома 67 по проспекту Ленина 57-летний водитель BMW совершил столкновение с «ГАЗелью», им управлял 62-летний мужчина, последний автомобиль врезался в троллейбус, следующий по маршруту № 19, под управлением мужчины 2002 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водители BMW и «ГАЗель».
Инспекторы ДПС призывают внимательно следить за сигналами светофора, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты, быть внимательным и осторожными.