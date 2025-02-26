В Приморье бывший педагог школы № 5 уехала с допроса на машине скорой

Недавно в Следственном управлении педагогу из школы № 5 поселка Тавричанка Приморского края стало плохо во время допроса по делу о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
Напомним, что ситуация получилась неоднозначная. Педагоги школы встали на сторону учительницы, а родители пытаются добиться увольнения и директора из школы в Тавричанке. Преподавательницу обвиняют в том, что на уроке она заклеила рот скотчем ученику первого класса школы № 5, а также всячески оскорбляла учеников. Из-за чего у них возникла тревожность и психосоматические заболевания.
Сейчас у следствия есть только слова детей и родителей. Не так давно они находились на беседе в правоохранительных органах. В социальных сетях ситуация получила огромный резонанс.
Сама учительница утверждает, что её оговорили, а ученик сам заклеил себе рот скотчем на уроке. После того как она его наклеила на его парту.
«Это очень актуальная проблема. Мальчик постоянно находится в напряжении и ищет повод для драки или скандала. Куда бы я ни посмотрела, он всегда оказывается зачинщиком. Я пытаюсь указать ему на его проблему, но он начинает жаловаться на других. Я поговорила с ним, но это не помогло. Тогда я предложила ему выйти из ситуации и посмотреть на своих одноклассников спокойно и дружелюбно. Я сказала, что никто не обижает его, и если он перестанет искать ссоры, то поймёт, что вокруг него друзья. Я предложила замотать руки скотчем, чтобы он не мог драться и успокоился. Для того, чтобы он осознал, что вокруг него не враги, а друзья», — рассказала бывший педагог школы № 5 поселка Тавричанка.