В Приморье бывший педагог школы № 5 уехала с допроса на машине скорой

«Это очень актуальная проблема. Мальчик постоянно находится в напряжении и ищет повод для драки или скандала. Куда бы я ни посмотрела, он всегда оказывается зачинщиком. Я пытаюсь указать ему на его проблему, но он начинает жаловаться на других. Я поговорила с ним, но это не помогло. Тогда я предложила ему выйти из ситуации и посмотреть на своих одноклассников спокойно и дружелюбно. Я сказала, что никто не обижает его, и если он перестанет искать ссоры, то поймёт, что вокруг него друзья. Я предложила замотать руки скотчем, чтобы он не мог драться и успокоился. Для того, чтобы он осознал, что вокруг него не враги, а друзья», — рассказала бывший педагог школы № 5 поселка Тавричанка.