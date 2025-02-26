В Иркутске осуждены участники бунта в колонии

Как сообщалось ранее, бунт в колонии начался 9 апреля и длился несколько дней. В знак протеста против действий администрации учреждения около 20 заключенных порезали себе руки, а на следующий день подожгли объекты в промышленной зоне. После подавления бунта на территории колонии был обнаружен труп повешенного осужденного. Спустя несколько дней после бунта министр юстиции России Константин Чуйченко называл его «срежессированным извне».