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В Иркутске осуждены участники бунта в колонии

Иркутский областной суд в составе трех федеральных судей вынес приговор по уголовному делу в отношении 12 мужчин. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, они признаны виновными по чч. 1, 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«Суд установил, что в апреле 2020 года группа осужденных, находясь в исправительной колонии № 15 ГУФСИН России по Иркутской области, не подчинилась требованиям сотрудников учреждения, совершив в отношении них противоправные действия», — отмечается в сообщении.

В СУ СК России по Иркутской области уточняют, в ходе беспорядков осужденные также подожгли несколько объектов в промзоне колонии, «причинив значительный ущерб».

Потерпевшими было признано 18 человек, в том числе сотрудники ГУФСИН. Решением суда участникам беспорядков назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5,5 лет до 21 года с отбыванием в исправительных колониях строгого и особого режимов. Троим осужденным — с отбыванием первых от 3 до 5 лет в тюрьме.

Как сообщалось ранее, бунт в колонии начался 9 апреля и длился несколько дней. В знак протеста против действий администрации учреждения около 20 заключенных порезали себе руки, а на следующий день подожгли объекты в промышленной зоне. После подавления бунта на территории колонии был обнаружен труп повешенного осужденного. Спустя несколько дней после бунта министр юстиции России Константин Чуйченко называл его «срежессированным извне».