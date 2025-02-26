В Иркутске осуждены участники бунта в колонии

«Суд установил, что в апреле 2020 года группа осужденных, находясь в исправительной колонии № 15 ГУФСИН России по Иркутской области, не подчинилась требованиям сотрудников учреждения, совершив в отношении них противоправные действия», — отмечается в сообщении.
В СУ СК России по Иркутской области уточняют, в ходе беспорядков осужденные также подожгли несколько объектов в промзоне колонии, «причинив значительный ущерб».
Потерпевшими было признано 18 человек, в том числе сотрудники ГУФСИН. Решением суда участникам беспорядков назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5,5 лет до 21 года с отбыванием в исправительных колониях строгого и особого режимов. Троим осужденным — с отбыванием первых от 3 до 5 лет в тюрьме.
Как сообщалось ранее, бунт в колонии начался 9 апреля и длился несколько дней. В знак протеста против действий администрации учреждения около 20 заключенных порезали себе руки, а на следующий день подожгли объекты в промышленной зоне. После подавления бунта на территории колонии был обнаружен труп повешенного осужденного. Спустя несколько дней после бунта министр юстиции России Константин Чуйченко называл его «срежессированным извне».