В Аргаяше бродячая собака укусила ребенка за лицо

Прокуратура начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
О нападении животного на мальчика стало известно из соцсетей. Инцидент произошел в селе Аргаяш накануне, 25 февраля. От агрессивного пса пострадал 8-летний мальчик — укус пришелся на его лицо.
«Отмечается, что должных мер реагирования по отлову бездомных собак со стороны администрации и специальных служб не принимается», — прокомментировали в региональном следственном управлении.
В ведомстве также сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «халатность». В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах ЧП, собирают доказательства.
При этом историей также заинтересовалась прокуратура Аргаяшского района. Там начали проверку. Специалистам предстоит дать оценку действиям тех, кто отвечает за обращение с бродячими животными. Также установят степень тяжести причиненного вреда ребенку для последующего обращения в суд о выплате компенсации пострадавшему.