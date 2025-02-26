В Аргаяше бродячая собака укусила ребенка за лицо

При этом историей также заинтересовалась прокуратура Аргаяшского района. Там начали проверку. Специалистам предстоит дать оценку действиям тех, кто отвечает за обращение с бродячими животными. Также установят степень тяжести причиненного вреда ребенку для последующего обращения в суд о выплате компенсации пострадавшему.