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Детский центр Хабаровска заплатит ребенку за травму на скалодроме

Права ребенка защитила прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Хабаровского района поддержала исковые требования матери девятилетней девочки, которая получила травму в детском развлекательном центре. Суд удовлетворил иск о возмещении морального вреда, взыскав с компании 70 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошел в мае 2024 года, когда девочка вместе с матерью находилась в детском центре на улице Гамарника в Хабаровске. В центре было установлено игровое оборудование, включая скалодром, который не был надлежащим образом огорожен. Несмотря на это, сотрудники центра не приняли мер для ограничения доступа детей к опасному объекту.

Во время игры на скалодроме ребенок упал и ударился о расположенную рядом горку, получив многочисленные синяки, ушибы и ссадины. Мать девочки обратилась в суд с требованием возместить моральный вред.

В ходе судебного заседания прокурор, участвующий в деле, изучил видеозаписи с места происшествия, опросил медицинских работников и свидетелей. Версия представителей детского центра о том, что скалодром был огорожен и доступ детей к нему ограничен, была опровергнута собранными доказательствами.

Решением Хабаровского районного суда исковые требования матери девочки были удовлетворены. С предприятия взыскано 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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