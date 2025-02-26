Детский центр Хабаровска заплатит ребенку за травму на скалодроме

Инцидент произошел в мае 2024 года, когда девочка вместе с матерью находилась в детском центре на улице Гамарника в Хабаровске. В центре было установлено игровое оборудование, включая скалодром, который не был надлежащим образом огорожен. Несмотря на это, сотрудники центра не приняли мер для ограничения доступа детей к опасному объекту.