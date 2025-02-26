В Самарской области обнаружили 56 поддельных банкнот

В Самарской области в конце прошлого года в банковской системе обнаружили 56 поддельных купюр. Об этом сообщили на официальной странице Банка России.
— В системе региона было выявлено 36 фальшивых банкнот номиналом в 5000 рублей, 16 банкнот номиналом 1000 рублей, а также 3 поддельные купюры номиналом 2000 рублей и одна — 200 рублей, — указано в сообщении.
Специалисты рекомендуют жителям региона более тщательно проверять наличные купюры прежде, чем положить их в кошелек. Без специального оборудования самарцы могут проверить банкноту на просвет, где будут видны водяной знак и защитная нить, на ощупь, почувствовав рельефные метки, и при наклоне — на банкноте станут заметны скрытые изображения.