В Самарской области обнаружили 56 поддельных банкнот

Специалисты рекомендуют жителям региона более тщательно проверять наличные купюры прежде, чем положить их в кошелек. Без специального оборудования самарцы могут проверить банкноту на просвет, где будут видны водяной знак и защитная нить, на ощупь, почувствовав рельефные метки, и при наклоне — на банкноте станут заметны скрытые изображения.