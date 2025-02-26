Замгубернатора Дона Лилия Федотова не смогла обжаловать свой арест в суде

Как сообщал «Ъ-Ростов», Лилия Федотова была задержана 3 февраля. По версии следствия, в 2020 году она необоснованно привлекла коммерческий кредит на 12 млрд руб. под ставки, превышающие 6% годовых, при наличии свободных остатков бюджетных средств. Эти действия нарушили требования долговой политики региона, предусматривающие возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам. В результате бюджету области был нанесен ущерб в размере 1,9 млрд руб.