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Замгубернатора Дона Лилия Федотова не смогла обжаловать свой арест в суде

Суд отклонил апелляцию защиты заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой на решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о ее аресте.

Источник: Коммерсантъ

Об этом ТАСС сообщил адвокат госпожи Федотовой Вячеслав Запорожцев.

По его словам, в удовлетворении жалобы было отказано. Ранее сторона защиты просила назначить Лилии Федотовой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал «Ъ-Ростов», Лилия Федотова была задержана 3 февраля. По версии следствия, в 2020 году она необоснованно привлекла коммерческий кредит на 12 млрд руб. под ставки, превышающие 6% годовых, при наличии свободных остатков бюджетных средств. Эти действия нарушили требования долговой политики региона, предусматривающие возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам. В результате бюджету области был нанесен ущерб в размере 1,9 млрд руб.

В отношении главы донского минфина было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).