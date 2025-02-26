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В СИЗО отправили троих южноуральцев, подозреваемых в убийстве женщины

Меру пресечения избрали главе поселения, депутату и его сыну из Брединского района. Об этом сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Все трое обвиняемых по решению суда взяты под стражу. В СИЗО они будут находиться два месяца — до 24 апреля 2025 года.

Напомним, что глава Рымникского сельского поселения, депутат из районного собрания вместе с сыном стали фигурантами дела о похищении и убийстве местной жительницы. Расправа произошла 23 февраля. Женщина успела позвонить в полицию и рассказать о происходящем. Трое мужчин увезли ее из дома, убили, а тело сбросили в овраг. Именно там правоохранители нашли погибшую. Позже всех причастных к преступлению задержали. Известно, что обвиняемые были пьяные.