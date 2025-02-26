В СИЗО отправили троих южноуральцев, подозреваемых в убийстве женщины

Напомним, что глава Рымникского сельского поселения, депутат из районного собрания вместе с сыном стали фигурантами дела о похищении и убийстве местной жительницы. Расправа произошла 23 февраля. Женщина успела позвонить в полицию и рассказать о происходящем. Трое мужчин увезли ее из дома, убили, а тело сбросили в овраг. Именно там правоохранители нашли погибшую. Позже всех причастных к преступлению задержали. Известно, что обвиняемые были пьяные.