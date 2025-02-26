Внучка Виктора Тархова прислала письмо в программу Малахова из СИЗО

Следствие считает, что Екатерина Тархова заранее готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы.