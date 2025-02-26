15 пожаров ликвидировали за сутки на Среднем Урале

За прошедшие сутки в Свердловской области потушили 15 пожаров, 8 из которых случились в жилом секторе. Спасены три человека, один погиб и один пострадал, сообщили в.
Так, накануне в Камышлове на улице Вайнера горел частный дом на площади 56 квадратных метров. Огонь тушили 12 спасателей на трех спецмашинах. Пострадавших нет.
В Карпинске по улице Осипенко горели оконные рамы и имущество на площади 40 «квадратов» в одной из квартир в двухквартирном жилом доме. В результате пожара пострадал один человек.
В селе Краснополье на улице Горной в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, отметили в МЧС.
В поселке Лёвиха горел частный жилой дом на улице Фрунзе на площади 80 квадратных метров. Пожар потушили за 42 минуты 7 спасателей и три единицы техники.