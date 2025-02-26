В Иркутской области суд вынес приговор 12 участникам бунта в колонии

Согласно материалам дела, насчитывающего 185 томов, в апреле 2020 года группа заключенных ИК № 15 отказалась подчиняться требованиям сотрудников колонии, после чего начались массовые беспорядки. Осужденные, в частности, подожгли несколько объектов в промышленной зоне, повредили камеры наблюдения, нанесли себе увечья, напали на надзирателей. На территорию учреждения прибыл спецназ.
Во время работы над уголовным делом сотрудники СК провели свыше двух тысяч следственных и прочих действий, более 500 экспертиз и 35 осмотров места происшествия, проинформировали в ведомстве.
Суд приговорил фигурантов к разным срокам лишения свободы — от пяти с половиной лет до 21 года в колониях особого и строгого режимов. Троим осужденным предстоит отбывать первые три-пять лет наказания в тюрьме.