В Иркутской области суд вынес приговор 12 участникам бунта в колонии

Согласно материалам дела, насчитывающего 185 томов, в апреле 2020 года группа заключенных ИК № 15 отказалась подчиняться требованиям сотрудников колонии, после чего начались массовые беспорядки. Осужденные, в частности, подожгли несколько объектов в промышленной зоне, повредили камеры наблюдения, нанесли себе увечья, напали на надзирателей. На территорию учреждения прибыл спецназ.