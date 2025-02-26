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В Иркутской области суд вынес приговор 12 участникам бунта в колонии

Суд огласил вердикт по резонансному уголовному делу о массовых беспорядках в исправительной колонии Ангарска Иркутской области. Вынесен приговор 12 участникам бунта.

Источник: AP 2024

Согласно материалам дела, насчитывающего 185 томов, в апреле 2020 года группа заключенных ИК № 15 отказалась подчиняться требованиям сотрудников колонии, после чего начались массовые беспорядки. Осужденные, в частности, подожгли несколько объектов в промышленной зоне, повредили камеры наблюдения, нанесли себе увечья, напали на надзирателей. На территорию учреждения прибыл спецназ.

Во время работы над уголовным делом сотрудники СК провели свыше двух тысяч следственных и прочих действий, более 500 экспертиз и 35 осмотров места происшествия, проинформировали в ведомстве.

Суд приговорил фигурантов к разным срокам лишения свободы — от пяти с половиной лет до 21 года в колониях особого и строгого режимов. Троим осужденным предстоит отбывать первые три-пять лет наказания в тюрьме.