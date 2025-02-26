Пенсионерка из Хабаровска отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей

Как рассказала потерпевшая, вечером ей в мессенджер пришло сообщение якобы от ее бывшего начальника. В нем говорилось об утечке персональных данных и о том, что спецслужбы уже занимаются расследованием. Сообщение также содержало информацию о том, что с женщиной свяжется сотрудник для дальнейших инструкций. Позже выяснилось, что реальный начальник не отправлял таких сообщений — мошенники создали фейковый профиль для обмана.