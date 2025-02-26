Пенсионерка из Хабаровска отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей

В Хабаровске 65-летняя жительница Железнодорожного района стала жертвой телефонных мошенников, потеряв все свои сбережения. Женщина обратилась в дежурную часть полиции после того, как перевела злоумышленникам два миллиона 458 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказала потерпевшая, вечером ей в мессенджер пришло сообщение якобы от ее бывшего начальника. В нем говорилось об утечке персональных данных и о том, что спецслужбы уже занимаются расследованием. Сообщение также содержало информацию о том, что с женщиной свяжется сотрудник для дальнейших инструкций. Позже выяснилось, что реальный начальник не отправлял таких сообщений — мошенники создали фейковый профиль для обмана.
Через час пенсионерке позвонил мужчина, представившийся офицером одной из спецслужб. Он сообщил, что мониторинговые программы зафиксировали подозрительную активность со счетами: якобы неизвестные лица пытались перевести ее деньги в недружественные страны. Чтобы спасти сбережения и избежать уголовного преследования, женщине предложили снять все деньги и перевести их на «безопасный счет».
Доверившись мошенникам, пенсионерка обналичила в банке деньги и перевела их по указанным реквизитам. Только после этого она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.