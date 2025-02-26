В Алматы массовую драку устроили школьники в торговом центре

Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствие с законодательством РК. Вместе с тем, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители участников преступления привлечены к ответственности. В администрацию общеобразовательных заведений, в которых обучаются подростки, направлены представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Все участники инцидента поставлены на учет.