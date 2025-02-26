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На острове Ольхон автомобиль провалился в трещину на льду Байкала

Из-за потепления на поверхности озера образуются опасные разломы.

Источник: Соцсети

На острове Ольхон автомобиль провалился в ледяную трещину. Подобные случаи на Байкале происходят все чаще из-за потепления в регионе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Подробности происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Напомним, что утром 24 февраля поступила информация о двух людях, терпящих бедствие на льду озера Байкал в районе посёлка Большое Голоустное. Сильный ветер срывал палатку. Две единицы техники Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда выдвинулись на поиск пострадавших.