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В Волгограде перестали ездить маршрутки № 174 из-за смерти перевозчика

Микроавтобусы временно не выходят на маршрут.

Сейчас идут поиски новой организации, которая займется перевозками.

В социальных сетях жители Краснослободска сообщили о проблемах с маршрутками № 174. Общественный транспорт курсировал между ТРЦ «Акварель» в Волгограде и поселком Песчанка Среднеахтубинского района.

Как сообщила «Волгоградская правда.ру», сбой в работе связан со смертью владельца маршрута. В региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что уже решают проблему, в ближайшее время они определят временного перевозчика.

Заявки от организаций, которые готовы выйти на маршрут, будут оперативно рассмотрены.

«Жители Краснослободска могут также доехать до Волгограда, воспользовавшись проходящими маршрутами № 146 Волжский — Волгоград, № 246 Волжский — Волгоград, № 152 Т Волгоград — хутор Тумак, № 156 Т Волгоград — хутор Клетский», — добавили в ведомстве.