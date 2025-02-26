В Волгограде перестали ездить маршрутки № 174 из-за смерти перевозчика

Сейчас идут поиски новой организации, которая займется перевозками.
В социальных сетях жители Краснослободска сообщили о проблемах с маршрутками № 174. Общественный транспорт курсировал между ТРЦ «Акварель» в Волгограде и поселком Песчанка Среднеахтубинского района.
Как сообщила «Волгоградская правда.ру», сбой в работе связан со смертью владельца маршрута. В региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что уже решают проблему, в ближайшее время они определят временного перевозчика.
Заявки от организаций, которые готовы выйти на маршрут, будут оперативно рассмотрены.
«Жители Краснослободска могут также доехать до Волгограда, воспользовавшись проходящими маршрутами № 146 Волжский — Волгоград, № 246 Волжский — Волгоград, № 152 Т Волгоград — хутор Тумак, № 156 Т Волгоград — хутор Клетский», — добавили в ведомстве.