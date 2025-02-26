В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал водитель иномарки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 25 февраля около 11 часов в переулке Островского.
По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Хендай Н-1» не уступил дорогу движущемуся автомобилю «Тойота Сцион». В результате столкновения пострадал водитель второй иномарки. С травмами его доставили в больницу. Медики оказали всю необходимую помощь.
Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.