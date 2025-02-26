В Нефтекамске во время пожара чуть не погиб пенсионер

Сегодня ночью, 26 февраля, в селе Энергетик башкирского города Нефтекамск произошел пожар в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Прибывшим спасателям удалось вытащить из горящей квартиры 69-летнего мужчину, который находился в задымленном помещении. Пострадавший с диагнозом «отравление продуктами горения» был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Кроме того, по лестничным маршам с использованием масок спасаемого были эвакуированы еще 11 человек.
Пожар был локализован и потушен на площади шести квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекались 13 специалистов и четыре единицы техники. Расследование причин пожара проводит дознаватель МЧС России. По предварительной версии, одной из возможных причин возгорания могла стать неосторожность при курении пострадавшего.
За прошедшие сутки в Башкортостане чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, на водных объектах происшествий не произошло. Огнеборцами потушено 13 пожаров, а для ликвидации ДТП привлекались один раз.
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