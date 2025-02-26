В Нефтекамске во время пожара чуть не погиб пенсионер

Прибывшим спасателям удалось вытащить из горящей квартиры 69-летнего мужчину, который находился в задымленном помещении. Пострадавший с диагнозом «отравление продуктами горения» был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Кроме того, по лестничным маршам с использованием масок спасаемого были эвакуированы еще 11 человек.