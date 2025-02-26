Названо имя пропавшего под лавиной в горах Сочи лыжника

Под лавиной в горах Сочи, предположительно, пропал известный лыжный инструктор Иван Хорьков. Об этом сообщают сразу несколько федеральных и региональных СМИ.
Иван Хорьков известен тем, что был достаточно опытным лыжником и тренировал знаменитостей.
В тот роковой день, 24 февраля, он отправился в горы вместе с двумя сноубордистами из Краснодара. Они решили спускаться по необорудованным трассам на южном склоне горы Аибга, несмотря на лавинную опасность. В итоге всех троих накрыла масса снега.
Как ранее писал «Югополис», двое сноубордистов смогли выбраться из-под лавины и вызвать спасателей. Подмога дошла к ним только на утро следующего дня. Все это время в горах был мороз.
Накануне, 25 февраля, сообщалось, что поиски пропавшего лыжника приостанавливались из-за лавинной опасности. Специалисты говорят о том, что шансы найти его живым невелики.