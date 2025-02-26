Названо имя пропавшего под лавиной в горах Сочи лыжника

В тот роковой день, 24 февраля, он отправился в горы вместе с двумя сноубордистами из Краснодара. Они решили спускаться по необорудованным трассам на южном склоне горы Аибга, несмотря на лавинную опасность. В итоге всех троих накрыла масса снега.