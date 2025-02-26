Беременная женщина с туберкулезом скончалась в больнице Кокшетау

В январе 2025 года на 15-й неделе беременности ее доставили по «скорой» в Степногорскую многопрофильную городскую больницу с диагнозом: внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмония. Также диагностировали туберкулез легких, и ее направили на лечение в областной центр фтизиопульмонологии.