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Бизнесмена из Иркутска приговорили к сроку за бесполезную программу развития

Невыполненную работу за взятку приняла директор областной «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог».

Источник: Комсомольская правда

Предпринимателя осудили за «неработоспособную и не представляющую практической ценности» программу комплексного развития транспортной инфраструктуры и схему организации транспортного обслуживания населения Иркутской области. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Как установили следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СК, в 2020 году бизнесмен отрабатывал контракт в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За взятку директор «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» приняла фактически бесполезную программу и перечислила оплату фирме-подрядчику. В итоге бюджет Приангарья потерял более 39 млн рублей.

Предпринимателя приговорили к лишению свободы в колонии общего режима сроком на 3,5 года. Директору областного учреждения ранее предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд.

Напомним, спустя пять лет виновным в бунте в исправительной колонии № 15 Ангарска вынесли приговор, на скамье подсудимых оказалось 12 человек.