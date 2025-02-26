Бизнесмена из Иркутска приговорили к сроку за бесполезную программу развития

Как установили следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СК, в 2020 году бизнесмен отрабатывал контракт в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За взятку директор «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» приняла фактически бесполезную программу и перечислила оплату фирме-подрядчику. В итоге бюджет Приангарья потерял более 39 млн рублей.